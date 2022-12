VIDEO | ELUST DIABEETIKUNA. Näitleja Märt Pius: kui perearsti juurde läksin, öeldi juba ukse pealt, et tuleb kohe haiglasse minna

Näitleja meenutab, et tema jäi diabeeti umbes 14aastasena, vend Priit aga aasta hiljem „Temal oli lihtsam küll, sest kui diabeet tekib, on kindlad näitajad, et see sul juhtuma hakkab. Minu näitajaid väga tähele ei pandud ja jõudsin haiglasse sellises seisus, et oli juba üsna kriitiline. Kuna mul olid aga need mõõteaparaadid olemas, oli venna puhul see maandumine pehmem ja sai varem reageerida,“ ütleb ta.