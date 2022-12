KAKS NÄDALAT TEADMATUST! Deana Noop jäi Instagrami kontost ilma: tähtajad olid möödas ehk sissetulek kannatas niikuinii ja kartsin, et ei saagi kontot tagasi

„Tuli välja, et koos minuga jäi samal hommikul veel kolm sisuloojat oma kontost ilma. See hoidis mind alguses rahulikuna, et ma polnud üksi ning sain teistelt nõu küsida,“ tunnistab tuntud sisulooja Deana Noop, kelle Instagrami konto vahetult enne jõulupühi kustutati. Sellele järgnes kaks nädalat teadmatust – Meta klienditoega on pea võimatu ühendust saada, sissetulek kannatas niikuinii ja konto tagasisaamine tundus ebatõenäoline – kuid jõuluimed siiski juhtuvad ning Deanabana on sotsiaalmeedias tagasi.