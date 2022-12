ARVUSTUS | Netflixi "Lookism" – Kui inetust saab iludus ehk Kuidas kiusatud koolipoiss saab imekena uue keha.

Loo peategelane on Park Hyung-Seok, kes on lihtne õpilane Korea keskkoolis. Talle meeldib laulda, kuid koolis käimine on piin, sest igapäevane kiusamine on talumatu. Lisaks on ta pärit vaesest perekonnast, ta on ülekaaluline ja lohaka välimusega, lühikene ja kohmakas. Seega talle tundub, et terve maailm on tema vastu. Ta võtab julguse kokku ja vahetab kooli uue alguse nimel, kuid juba esimesel päeval saab ta peksa ja satub kiusamise ohvriks. Viimases meeleheites läheb magama otsusega koolist üldse ära tulla, kuid hommikul ootab teda üllatus. Tal on teine keha - pikk, ilus, vormis ja siniste silmadega noor mees. Ta on avastanud endas võime vahetada keha - kui üks magab, siis teine on aktiivne. Elades nüüd kahe inimesena korraga hakkab Park Hyung-Seok käima koolis kui ilus poiss ja öösiti tööl kui oma vana ning lohakas versioon. Väga kiiresti poiss avastab, et ilusad inimesed elavad hoopis teistsuguses maailmas täiesti teiste reeglite järgi.