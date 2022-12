VÄIKE KUNSTNIK! Walesi printsi ja printsessi jõulutervitusel on George'i meisterlik maal

Vahva pilt on kommentaarides palju kiitust pälvinud. Üks fänn õhkab, et pidas maali professionaalse kunstniku kätetööks. Mõnigi märgib, et prints on kunstiande pärinud oma emalt Catherine'ilt. Cambridge'i hertsoginna on kuningliku pere loomingulisemaid liikmeid, kirjutas Briti seltskonnaajakiri Hello! 2020. aastal. Ülikoolis õppis Kate Middleton kunsti ja kunstiajalugu. Tema kunstiannet aimub fotodelt, mida ta on oma lastest teinud, ning ta on Briti Kuningliku Fotograafiaühingu auliige.