"TANTSI, MÕRD!" Megan Thee Stallioni ekssõber mõisteti süüdi tema tulistamises

Hirmuäratav intsident leidis aset 2020. aasta juulis. Megani (27) väitel tulistas tema toonane sõber Lanez (30) teda peolt lahkudes, vahendab Billboard. Räppar rääkis kohtus, et ta oli sõitnud autos koos Laneziga ning oma endise sõbra ja assistendi Kelsey Harrisega. Megani sõnul nõudis Lanez, et ta tunnistaks Harrisele nende intiimsuhet. Kuid Meganil olnud seda ebamugav teha, sest ta teadis, et Harris on Lanezist ise sisse võetud.