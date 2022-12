PÜHAD MÖÖDUVAD TÕVEVOODIS? Neil tuntud eestlastel ka...

Teleajakirjanik Katrin Lust kirjutas päev enne jõule: „Meie pere jõulud on suht nutused – oleme kõik kõrge palavikuga voodis. Kõik sai alguse teisipäeval kui Oliiv (tütar Oliivia – toim.) tuli minuga kontorisse kaasa ja tundis end loiult. Palavik kerkis südaöö paiku ligi 40 kraadini. Olin nii šokis Oliivi esimesest haigusest, et kutsusime isegi kiirabi. Nüüd mõistan, mis asi on ema süda. Taolist valu – kui oma lapse pärast – pole mina veel varem kogenud.“

Ka investor ja rahatarkuse jagaja Kristi Saare teatas reedel Instagramis: „Meie jõuluplaanidega läks nii et eile jäid haigeks nii vanem laps kui abikaasa ja kõik linnast ära sõitmise plaanid said tühistatud. Tänane päev on selline palavikualandaja pluss „Käpapatrull“ kombo olnud, ei ole just paljulubav. Loodan, et teil on pühadega paremini.“