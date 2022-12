„PUUDUTA MIND“ 258. SAADE | Numeroloog Timo Reinpal näitab läbi arvutuste jada, kui lihtne on tegelikult iseenda jaoks avada edukuse värav

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külaliseks on seekord Eesti üks tuntumaid numerolooge Timo Reinpal. Tahan saada rikkaks, hea elu, unistuste töökohta ja piiritut eneseteostust! Loomulikult tahan seda kõike kohe ja korraga! Tegelikult on see võimalik. Edu võti peitub iseenda ja oma potentsiaali mõistmises ja õiges rakendamises, teab Reinpal ja on nõus seda täna teiegagi jagama.

