„TIIGRI PUUDUTUS“ JAANUAR | Siret ja Janno Seeder: uuel aastal ei ole rahunemist näha, kui üks häda lõppeb, siis hakkab teine

Tiiger lahkub oma valitsustroonilt 21. jaanuaril 2023 ja kell 22.54 võtab valitsemise üle sinine vesikass, kes jääb troonile kuni 10. veebruarini 2024. Astroloog Igor Mangi arvates hakatakse uuel looma-aastal palju eelneva üle arutlema, vaieldakse tiigriaastal toimunu ja tehtu üle. Lahkuv vesitiiger tõi maailmale palju ehmatavat. Sõjad ja loodusõnnetused olid mõlemad planeet Pluuto valitsemise all, mistõttu toimuvadki sellised asjad tihti üheaegselt. Mang ennustab nüüdki, et nälga ja külma tuleb inimkonnale juurde. Meie viimase saate „Tiigri puudutus“ saatekülalised on aga feng shui nõustajad Siret ja Janno Seeder, kes nimetavd peagi saabuvat aastat hoopis jänese aastaks - maagiliseks aastaks täis tarkusi, mida inimesed nii lihtsalt ei suuda kodeerida.

