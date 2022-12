Maire Aunaste loobus Portugali maja müügist: hetkel elab seal Eesti vanapaar

„Vaatan, kas pean täiesti võõras kultuuriruumis vastu. Maja on samas nii ilus, et tasub proovida,“ räägib Aunaste. Hetkel ei seisa tema Portugali maja siiski tühjana, nagu arvata võiks. Maire loal on ennast seal sisse seadnud üks vanapaar Eestist, üle-70aastased inimesed, kes tema kodu lähedale ehitavad endale oma maja: „Ütlesin, tulge elage tasuta minu majas, siis ei pea kuskilt kaugelt kogu aeg sõitma.“