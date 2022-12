GALERII | KOOS VAID RAHA PÄRAST? „Villas” 30 000 eurot napsanud paar: eks meie vahel on ka sümpaatia

Võitjad Katriin ja Arles tunnistavad Kroonikale, et ehk on nendel vahel siiski midagi enamat. „Eks meie vahel on ikka sümpaatia,“ tunnistab Katriin esimest korda. Ta vaatab helkivate silmadega Arlesele otsa, kes naeratab talle meelalt vastu. „Jah, on ikka,“ sõnab Arles enesekindlalt.