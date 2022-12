IGOR MANGI 2023. AASTA PROGNOOS: ma ei välista kolmanda maailmasõja algust. Aga sel juhul teevad looduskatastroofid sellele kiire lõpu

„Kui kolmkümmend aastat tagasi meie tsivilisatsiooni lõpust rääkisin, siis ei tunnetanud ma seda apokalüpsisemeeleolu nii teravalt,“ märgib tähetark Igor Mang. „Nüüd tajun ma seda iga raku ja pooriga. See on õudne. Praegu on see hetk, kus Atlandi ookeani lained löövad üle Titanicu, aga restoranis mängib veel lõbus muusika ja keegi joob konjakit. Tund aega võib-olla veel saab seda teha, aga siis on kõik. Asi on muutunud väga tõsiseks.“