Tori Spelling viidi hingamisraskuste ja kõrge vererõhu tõttu haiglasse

Tori ütles fännidele, et kibeleb koju laste juurde. Näitlejannal ja reality-tähel on abikaasa Dean McDermottiga (56) viis last vanuses 5-15 eluaastat. Lisaks elab praegu nende pool Deani 24aastane poeg Jack abielust Mary Jo Eustace'iga. New York Posti andmeil elab praegu suures kärgperes ka Eustace'i 17aastane adoptiivtütar Lola. Jack on Instagramis väitnud, et tema ema üritab McDermottit mustata. „See on löönud kahe pere vahele kiilu ja tekitanud lõhe, mida ma ei suuda parandada.“