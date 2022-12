VIDEO | Kui pime ja autistlik poiss laval suu avas, polnud saalis ühtki kuiva silma ...

Elu pole Christopher Duffleyt hellitanud. Ta sündis enneaegsena ja kaalus vaid veidi üle kilo. Keegi ei uskunud, et poiss ellu jääb, kuid Christopher on olnud sünnist saadik võitleja, kirjutab MSNC.com. Esimesed seitse elukuud haiglas veetnud pisipoisist on tänu Youtube'ile saanud maailmakuulus laulja.