TEGIJAL JUHTUB: Tuntud telenäod meenutavad vussis saateapse

„Ringvaate“ saatejuht Anna Pihl: „Arvan, et sel hooajal oli kõige naljakam saateaps, kui meil käis „Ringvaates“ külas fotograaf Egert Kamenik. Ta rääkis saatejuht Marko Reikopile, kuidas sukeldumise käigus üritas hai teda rünnata, aga ka laiemalt veealuse elu pildistamisest. Paar päeva pärast seda intervjuud selgus, et üks lõik sellest intervjuust on läinud viraalseks. Miks?