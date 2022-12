ARVUSTUS | Jumalatega laulmiseks on vaja tõusta pilvedesse, aga kas Whitney Houstoni eluloofilm saab sellega hakkama?

Lavastajatoolis istub endine näitleja Kasi Lemmons, keda enim tuntakse filmist „The Silence of the Lambs“. Lavastajana on ainukene märkimisväärne tegu „Harriet“ (2019), mis räägib Harriet Tubmani elust ja võitlusest USA orjanduse vastu. Stsenaariumi autoriks on Anthony McCarten, kes on ennast tõestanud biograafiliste lugude meistrina. Tema sulest on pärit „The Theory of Everything“ (2014) ja „Bohemian Rhapsody“ (2018), kus esimene on Stephen Hawkingi ja teine Freddie Mercury lugu. Lemmons ja McCarten selgelt armastavad Houstonit nii inimesena kui artistina, sest terve see lugu on kirest pakatav armastuskiri varalahkunud legendile. On valitud positiivne toon, mis on elu jaatav. Whitney tahtis lihtsalt laula, siis siin seda temal teha ka lubatakse. Sõnumiks on selgelt öeldud sõnad, et me andestame tehtud vead ja on aeg puhata rahus.