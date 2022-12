Kohus: Kirsti Timmeri „soolapuhujaks“ nimetamine ei ole eksitav. Timmer: minu nõuded rahuldati ära!

Vastupidiselt maakohtuotsusele, jäi ringkonnakohus sisuliselt seisukohale, et Timmerit artiklis „soolapuhujaks“ või „uhhuu ajajaks“ nimetamine oli õiguspärane. „Kroonika poolt avaldatu kontekstis saab keskmine mõistlik inimene aru, et „soolapuhujaks“ nimetati Timmerit seetõttu, et ta pakub teenuseid, mille kvaliteeti ja tooteid, mille omadusi, ei ole võimalik teaduspõhiselt hinnata ega kontrollida. Muuhulgas leidis kohus, et Timmeri poolt pakutavatesse toodetesse või teenustesse kriitilise suhtumise avaldamine ei ole õigusvastane, sest Timmer on avaliku elu tegelane ning presenteerib end avalikkusele kaardipanemise ja toodete müügi kaudu,“ kommenteeris otsust Kroonikat esindanud vandeadvokaat Mari Männiko.