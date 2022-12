RABAB ÖÖD JA PÄEVAD! Marleen Luong: sain vietnamlasest isa käest iga väiksemagi asja eest vitsa. Karm kasvatus tegi mulle aga head

„Austan ja kardan oma isa. Vietnamlased on oma lastega väga karmid. Sain kogu aeg vitsa. Isegi selle eest, kui ei söönud oma toitu lõpuni,“ meenutab Marleen Kim Anh Luong (24) lapsepõlve. Eestis sündinud ja kasvanud naine tõdeb aga, et talle kindlakäeline kasvatus sobis ja ta teab, et isa Soni silmis on ta armastatud ja austatud – kui Marleen papa uue pruudi maha laitis, lõpetas too nädal hiljem suhte.