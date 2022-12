FOTOD | EKSOOTILISED PÜHAD! Ingrid Teesalu jõuluplaanidest kihlatu kodumaal: lähme randa ja grillime

„Meil oli kohe pärast Leoni sündi plaan, et tuleme esimesel võimalusel temaga Uus-Meremaale. Ostsime lennupiletid ära, kui poeg oli alles kahenädalane,“ räägib teleajakirjanik Ingrid Teesalu (32) ja rõõmustab, et nad said 32 tundi kestnud lennureisi pisikese Leoni isakoju ilma suuremate sekelduseta läbitud. Beebi esimene kohtumine teisel pool maakera elavate vanavanematega tõi suurt rõõmu kogu perele.