Suri "Flash Gordoni" režissöör Mike Hodges

Briti režissööri pikk karjäär sai alguse 1950. aastatel televisioonist. 1971 valmis tema stsenaariumi põhjal ja juhtimisel „Tooge Carter“, mida on nimetatud üheks kõigi aegade paremaks Briti gangsterifilmiks. „Carteri“ täht Michael Caine mängis ka Hodgesi järgmises filmis „Pulp“ (1972). Hodgesi linateostest on tuntud ka „The Terminal Man“ (1974), „Croupier“ (1998) ja „I'll Sleep When I'm Dead“ (2003).