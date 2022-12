VÄRVIKIREV TÖÖPÕLD! Toidukuller: viisin klientide kotid sisse, seejärel hakkasin purjus kundesid tuppa tassima

Jõulupühade eel võiks toidukulleri ametit olla paslik kõrvutada jõulumehe omaga. Tõsi, pakkide lunastamiseks salmist ei piisa ning saadetise kättetoimetamiselgi ei heida kuller pilku kliendi paturegistrile. Palavalt oodatud mehed on aga mõlemad. Õhtulehe ajakirjanik oli toidukullerite Hardy (24) ja Kaareli (19) töövarjuks, et näha, milline on nende jõulude-eelne tööpäev.