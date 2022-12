AITAB KÜLL! Brigitte Susanne Hunt: ma ei taha enam haiget saades pidutsema ega suitsetama hakata

Viimastel pingelistel nädalatel e-sigaretist lohutust otsinud „Vallalise kaunitari“ täht Brigitte Susanne Hunt teatab sotsiaalmeedias, et teisipäev on tema jaoks kolmas nikotiinivaba päev. „Täna on juba okei, isusid ei ole, kui siis natukene on magusaisu tõusnud,“ jutustab ta, kuid lisab, et esimesel nikotiinivabal ööl nõudis keha, et ta poole magamise pealt e-sigareti välja otsiks.