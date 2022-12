Kuningapojast kuningaks nagu muinasjutus ehk Kuidas kadunud Kirill Teiteri poeg troonile sai

„Torgu kuningriigi loosung on „Miks mitte!“. See iseloomustab kogu kuningriigi asja väga hästi,“ arutleb Torgu uus kuningas Kristian I, eelmise valitseja Kirill I poeg. „Paljudel inimestel ajab see juhtme kokku, nad ei saa aru, kas see kuningriik on nüüd tõsine asi või on ta nali. Aga mulle see just meeldibki, et ei ole ühte õiget vastust. Ta on mõlemat.“