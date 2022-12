„KINOSAADE“ 185. OSA | Kas „Avatari“ järg on kõigi aegade parim blockbuster?

„Kinosaate“ 185. saates jagunesid arvamused kaheks: Ra Ragnar Novod ja Henryk Johan Novod leiavad, et tegu on ajaloo parima blockbuster'iga. Kultuurikriitik Raiko Puust jääb sootuks teisele arvamusele.

„Kinosaade“ on taskuhääling, kus kino Artis programmijuht Ra Ragnar Novod, Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod ning kultuurikriitik Raiko Puust võtavad igal nädalal läbi uued filmid ja seriaalid ning ka olulisemad filmiuudised.

„Kinosaate“ 185. saates arutavad Ragnar, Henryk ja Raiko nende filmide ja seriaalide üle, mida on nad vahepeal koduste vahendite (Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ jne) abil vaadanud. Lisaks anname ülevaate uutest kinofilmidest „Surnute seas“ („Play Dead“) ja „Avatar: Vee olemus“ („Avatar: The Way of Water“).

Mis filme ja seriaale on saatetegijad kodus vaadanud?

Raiko: „Dragon Age: Absolution“ (2022), „National Treasure: Edge of History“ (2022), „Star Trek: Prodigy“ (2021), „Trevor Noah: I Wish You Would“ (2022), „Trevor Noah: Son of Patricia“ (2018), „Guillermo del Toro’s Pinocchio“ (2022), „The Bay“ (2012).

Henryk: „Guillermo del Toro's Pinocchio“ (2022), „The Father“ (2020), „Trolls“ (2016), „Avatar“ (2009), „The Leech“ (2022), „Christmas Bloody Christmas“ (2022), „The Christmas Tapes“ (2022), „Sick for Toys“ (2018), „Home Alone“ (1990), „Home Alone 2: Lost in New York“ (1992).