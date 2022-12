FOTOD | Orm Oja jagas luksuslikul jõulupeol kuulsustele põnevaid jõuluroogade retsepte, kuhu näiteks törts konjakit sobiks imehästi

Jõulude eel lülitasid külalised end muust maailmast välja, et kogeda maailma enim auhindu pälvinud konjakibrändi Courvoisier Joie de Vivre filosoofiat ehk elu nautimist hetkes. Hoolimata keerulistest aegadest on oluline võtta aega ka hetke nautimiseks. „Joie de Vivre – see on hea toit, lävimine huvitavate inimestega, meeldiv muusika ja klaas ainulaadset konjakikokteili,“ rõhutas tippkokk Orm Oja, kes jagas õhtu jooksul ka ohtralt jõuluroogade retsepte, kuhu törts konjakit sobiks imehästi.