SUUR MOEÜLEVAADE 2022 | Tim Bluz toob esile mööduva aasta meeldejäävaimad moehetked: Jüri Ratase avarad fassongid, Rain Epleri imagomuutus ja BSH mitmekülgsus!

Lõppev aasta on olnud vastuoluline. Vaatamata sellele, et kuri viirus on natukenegi tagasi tõmbunud, on koroonapandeemia praeguses moeseisundis mänginud väga suurt rolli. Kindel on aga, et pandeemia tagajärgi tunnetame veel kaua. Sunnitud sotsiaalne distantseerumine pole mõjutanud tugevalt mitte üksnes moevalikuid, vaid paratamatult ka mõtteviisi ja suhtumist rõivaste tarbimisse üldiselt. On see ju ka loogiline, sest kui kaob vajadus käia väljas, pole mõtet ka igal hooajal (kui üldse!) oma riidekappi uuendada ega värskendada. Nõnda hakkasidki meie garderoobe domineerima spordirõivad ja pehmed oversize pusad. See on küll loominguline ja mõnus, kuidas kõrgmood ja mugavus pole kunagi käsikäes käinud. Mõned disainerid on praegust moeolukorda suisa maailmalõpuga võrrelnud.