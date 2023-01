HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Luisa Rõivas: mõnele meeldin väga ja mõnele meeldin vähem, ma ei näe ekstra vaeva selleks, et kõigile meeldida

Seekord kostitasin hõrgu hommikusöögiga Porto Restos Luisa Rõivast, kes tunnistab et on sel aastal jõudnud korda saata imekspandavalt palju asju. Tegus naine lõpetas magistriõpingud, alustas väga paljude uute tööprojektidega - teiste seas teles ühe oma suure lemmiku „MasterChef Eestiga“, tegi palju sporti ning otsustas sügisel, et suundub poliitikasse. „Olen ilmselt sel aastal olnud rohkem tööl kui kodus, aga olen lastele ja perele super tänulik, et ka nemad on nautinud minu tegusat ja energilist aastat,“ rõõmustab Luisa.

Vaata videot!