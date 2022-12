Veel üks? Järgmine Playstationi hittmäng saab filmiks

Filmi hakkab tegema Hammerhead Studios, kelle viimane projekt „Barbarian“ on selle aasta üks parimaid õudusfilme. Hetkel on ka teada, et kuna videomängu lugu on äärmiselt pikk ja keeruline, siis kinoekraanidele mõeldud versioon saab olema teistsugune. Samuti on lubatud uusi karaktereid ja uut perspektiivi, kuid mitte täiesti originaalset lugu.