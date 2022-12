RAHU MAJAS: Hollywoodi verisemaid lahutusi jõudis viimaks lõpule

Deppi ja tema eksabikaasa kohtulahingud on kestnud kummalgi pool Atlandi ookeani kuus aastat. Amber on enda sõnul koduvägivalla ohver. Londoni kohus leidis, et see väide on tõestatud, kuid USAs Virginia osariigis peetud protsessil jäi vandemeeste kogu uskuma Deppi versiooni.