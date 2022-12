OOTAMATU TANDEM: Britney Spearsi eksmees ja isa kirjutavad raamatut isadusest

Ajakirjanik Daphne Barak paljastas Kevin Federline'i loomeplaanid Briti kõmuväljaandele Mail on Sunday. Barak, kes on viimastel kuudel intervjueerinud nii 44aastast Kevinit kui ka tema eksäia Jamiet (70), kinnitas, et vahepealsete pingeliste aegade järel saavad mehed nüüd kenasti läbi.