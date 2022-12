ÕL VIDEO | ELU KOOS 114 PUDULOJUSEGA! Kassisoo rantšo noorperenaine: „Ma enam rääkida ei oskagi – määgin ja näugun vaid kodus.“

Valgamaal Muhkva külas laiub Kassisoo rantšo, kus tegutsevad usinalt noorperenaine Kairi ja noorperemees Madis. Peres kasvab ka pisike Sädely (2), kes on iseseisev ja tubli tüdruk, sest talle on juba väikesest peale õpetatud, et emal ja isal on säärast talu pidades palju tööd. Sädely vaatab hea meelega toas „Põrsas Peppat“, kuniks ema ja isa loomi talitavad. Tema ema sõnab muiates: „Endal tal on põrsad kodus olemas, aga tema vaatab neid ikka multifilmist!“