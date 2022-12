Aasta Muusik 2022 on tšellist Marcel Johannes Kits

Berliinis õppival noorel tšellistil Marcel Johannes Kitsel on olnud erakordne aasta. Eesti muusikapublik jälgis suure kaasaelamisega Marcel Johannes Kitse jõudmist kuninganna Elisabethi konkursi finaali. Kõrge saavutuse järel ootasid noort tšellisti koos Belgia Rahvusorkestriga paljud maailma kontserdisaalid. Hiljuti debüteeris ta Euroopa mainekaimal kontserdilaval, Berliini Filharmoonias.



Marcel Johannes Kits on õppinud legendaarse tšellopedagoogi Laine Leichteri ja Mart Laasi juures. Praegu jätkab ta õpinguid Jens Peter Maintzi juhendamisel Berliini kunstiülikoolis. Marcel mängib Cremona meistri Francesco Ruggeri 1674. aastal valmistatud tšellol, mille on talle usaldanud Saksamaa pillifond Deutsche Stiftung Musikleben .