Prints Williami ristiema palus rassismiskandaali eest vabandust

Vastuvõtul viibinud heategevusfondi Sistah Space rajaja Ngozi Fulani kirjutas sotsiaalmeedias, et Lady Susan oli talle esitanud rassistlikke küsimusi. Vanaproua nõudnud korduvalt, kust Fulani tegelikult pärit on, ehkki Fulani ütles talle sõnaselgelt: ta on Londonist.

Skandaali peale pani Hussey, kes oli Elizabeth II surma järel kuningakotta tööle jäetud, ameti maha. Ta oli kuninganna õuedaamina tegutsenud 1960. aastastl.

Eelmisel reedel teatas Buckinghami palee, et Lady Susan oli kuningalossis Ngozi Fulaniga kohtunud ning novembrikuise intsidendi ja Fulanile põhjustatud meelehärmi eest südamest vabandust palunud. Kohtumine kulgenud soojas ja mõistvas õhkkonnas. „Lady Susan on tõotanud end kõnealuste teemadega paremini kurssi viia ning on tänulik võimaluse eest selle valla probleemidest rohkem teada saada,“ seisab õukonna avalduses.