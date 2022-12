ÄREVAKS TEGEV UUDIS: Norra kuningas Harald viidi jälle haiglasse

Uudist vahendava Iltalehti teatel viidi Norra kuningas ühte Oslo haiglasse. Tema seisund on õukonna teatel õnneks stabiilne. Täpsemat infot kuningas Haraldi tervisliku seisundi kohta avalikkusega ei jagata, kuid kuningakoja teatel on tegu põletikuga, mida ravitakse intravenoossete antibiootikumidega. „Seetõttu jääb kuningas mõneks päevaks haiglasse.“

Iltalehti teatel on kuningal Oslo ülikooli kliinikus oma üldarst. Monarhil on viimastel aastatel haiglasse korduvalt asja olnud. 2020. aasta sügisel tehti talle planeeritud südamelõikus, mille käigus paigaldati südamesse uus kunstklapp. Kõik sujus ja kuninga senised hingamisraskused said leevendust. 2021. aasta algul tehti monarhile operatsioon seoses piinavate jalavaludega.