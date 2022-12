„Urmas Sisaski produktiivsus oli hämmastav, aga talle oli sisse programmeeritud ka väga suur eluenergia. Eks ta kulutas seda ka tugevalt.“

„See, et Urmas meist nii varakult pidi lahkuma, on meile kõigile väga suur kaotus,“ tõdeb pianist Lauri Väinmaa, helilooja Sisaski sõber ja kolleeg. „Urmas elas oma loomingus. Läbinisti. Ta elas omas maailmas, tähtede ja universumi maailmas. Vahel tunduski, et see maailm on talle olulisem kui see, mis teda siin maa peal ümbritseb.“ Väinmaa lisab, maisesse varasse suhtus sõber jahedapoolselt: „Ta nautis küll head sööki ja jooki, ent maine vara ei olnud talle sugugi tähtis. Nii ta oligi justkui rändur selles maailmas.“