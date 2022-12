GALERII | Leiad end fotodelt? „Oleme alati Ansipit valinud“ ehk Jalgpallifännid korraldasid tudengilinnas uskumatu mürgli

Suur melu ja möll toimus nii pubis Pahad Poisid kui Chaplin. Suurem osa jalkafännidest, kellega Õhtulehe fotograaf pühapäeva õhtul juttu tegi, olid tulehingelised Argentiina poolehoidjad. Samas leidus ka neid, kes väitsid Õhtulehe fotograafile tõsimeeli, et on alati Ansipit valinud. „Ühed ka ütlesid, et võitja on Brigitte Susanne Hunt,“ räägib pea ees jalgpallifännide peomöllu sukeldunud fotograaf.