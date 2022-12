ARVUSTUS | 250 miljonit maksnud tühi iludus. “Avatar: vee olemus” on kaotanud võidujooksu aja ja tehnoloogia vastu

Narratiivi keskpärasus ja ühekihilised karakterid oli põhiline kriitika, mida ette heideti. Kuna filmil puudus selline suurem kultuuriline mõju, siis ega tegelikult järge ei oodatud, kuid kuna raha kõneleb, siis juba 2010 kuulutati välja neli järge. Nüüd 13 aastat ja kümneid erinevaid ilmumise kuupäevasid hiljem on „Avatar: vee olemus“ lõpuks kinos. Kolmas, neljas ja viies saabuvad kahe aastaste vahedega 2024, 2026 ja 2028. Seda muidugi eeldusel, et teine ja kolmas totaalselt ei põru. 192 minutit pikk kosmoseooper on eepiline kinoelamus kohe kindlasti, kuid see innovatsioon ja tehnoloogiline wow-efekt on täielikult kadunud. Eelmise põlvkonna videomängulik olek annab kõva häälega teada, et võidujooks aja ja tehnoloogia vastu on kaotatud. Mis 2009 oli uus ja vägev on nüüd tavaline ja isegi lausa standard.