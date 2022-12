Suri helilooja Urmas Sisask

Urmas Sisask õppis kompositsiooni Tallinna Muusikakeskkoolis Anatoli Garšneki, René Eespere ja Mati Kuulbergi juhendamisel. 1985. aastal lõpetas ta Tallinna Riikliku Konservatooriumi. Tema looming on inspireeritud astronoomiast, ta on loonud ka filmi- ja teatrimuusikat, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Taevas on kõikjal, ka inimese sees, on öelnud helilooja Urmas Sisask. Taeval on olnud oluline roll ka tema heliloomingu sünnis. Sisaski elukäik on seotud muusika, astronoomia ja Jänedaga. Ta on töötanud Jäneda kultuurimaja kunstilise juhina ning muusikaõpetaja ja koorijuhina. Jäneda lossitorni on Sisask kohandanud ainulaadseks „muusikaliseks planetaariumiks“, kus ta tegi astronoomilisi vaatlusi ja korraldas loeng-kontserte.