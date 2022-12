2018 aasta parimast videomängust valmib teleseriaal

Santa Monica Studio poolt loodud videomäng sai fantastilise vastuvõtu ja sadu auhindu. 2005. aastal ja Playstation 2 peal alustanud frantsiis võttis uue pöörde kui jumalate tapja Kratos kolis Kreekast lumisesse Skandinaaviasse. Endine sõjajumal on nüüd habetunud vanamees, kes üksinda kasvatab oma poega Atreust. Vaikus ja rahu ei kesta kaua, sest kohalikud jumalad nagu Baldur ja Freya ei ole rahul, et võõras tapamasin nende õue peale on tulnud. Samal ajal kui Kratos proovib endas peidus olevat raevu talitseda on tema poeg peagi avastamas, et on jumala ja hiiglase järeltulija, kellel on hoopis oma unikaalne saatus…