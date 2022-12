VIDEO | Mida arvab kinokülastaja uuest Avatari filmist? Kas on liiga pikk? Kuidas on 3D?

Lahkelt oli nõus oma arvamust avaldama viis filmisõpra - Rein, Sumo, Silver, Karl-Andreas ja Virko. Küsimused oli lihtsad - kas see film oli ootamist väärt, kuidas oli 3D efektid ning kas see 3 tundi ja 12 minutit on liiga pikk. Kuidas külastajad vastasid näeb juba videos.