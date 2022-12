HÜVA NÕU | Kriis ja rasked olukorrad on selleks, et inimene muudaks oma elus midagi

Hingamisterapeut Monika Palm usub, et inimene saab iseenda ja ka kogu maailma hüvanguks ära teha selle, et loob endasse sisemise rahu. Iga päev saab üsna pisikeste harjumustega tekitada mõnusa tunde. Monika ise armastab näiteks lisaks teadlikule hingamisele teha viie tiibetlaste harjutusi, jalutada metsas, praktiseerida tänulikkust, et tuua päevadesse ja ellu juurde rõõmu. Monika Palm annab nõu, kuidas oma elu sammhaaval muuta paremaks.