Aga tubli naine kogub ennast kohe. „Ta veel vaatas mulle silma sisse ja küsis natuke kavalal ilmel, et kas ma ikka pean minema, et võiksin veel jääda. Aga mul polnud valikut, tööl peab ju käima. Eks mul endal tikkusid ka igasugu mõtted pähe. Et kas ta on veel olemas või äkki…“ ei suuda Reena taas oma kurbust peita.