VISA NAGU KASS! Kihnu Virvet ei võtnud ei vesi, ei välk ega nõiduski

Virve ütles, et ta usub saatust. Ja seda ka, et kuskil on keegi, kes ta üle valvab ja on abiks. „Tead, elus on seukseid aegu, kus ma tõesti olen hädas olnd ja pole teadnus, kust otsast alustada. Pole enam põhja all,“ räägib Kihnu rahvalaulik oma elulooraamatus. „Aga siis tuleb seuke teine pööre sisse, et saad jälle jalad alla. Peab ju olema kuskil keegi?“ Neid kordi, kus surm on vaid juuksekarva kaugusel, jagus Kihnu Virve ellu rohkem kui sõrmi kindasse mahub.