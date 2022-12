Gerda Kordemets: meil oli see au – elada legendiga samal ajastul!

Kui „massakad“ Kihnu tulid, oli oluline vähemasti Virve aia taga ära käia – see oli vaat et kõige tähtsam turismiobjekt Kihnus. Ülbemad trügisid sisse, leebemad rahuldusid sellega, kui kasvõi vilksamisi Virvet õue peal liikumas nägid. Kindel oli aga veendumus, et neil on selleks täielik õigus. Sest Virve on legend ja kuulub meile kõigile.