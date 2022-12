Toomas Kõrvits: noppisime Virve loomingust palju ilusaid laule välja

Ehkki rahvalik lugu „Kihnu neiu“ oli Kukerpillide repertuaaris aastast 1974 ehk bändi algusaegadest peale, kohtusid mehed Järsumäe Virvega alles aastal 1985. Siis, kui bänd tänu Mark Soosaarele esimest korda Kihnu saarele maabus. „Mark ütles, et Kihnus on üks laulutegija, üks naisterahvas, ja viis meid Manija saarel suure kivi juures kokku,“ on Toomas Kõrvitsal meeles.