Marko Matvere: „Virve oli kõige ehtsam vana tüübi eestlane ehk arhailine eestlane.“

Vastu räimefestivali simmanit jättis Virve kargu koju, et koos tütre Urvega VLÜ saatel tantsugi lüüa. „Ega neil poistel viga pole, jah,“ rääkis Urve tooma Maalehele ning lisas, et neil on lausa vastastikused õppetunnid ette näidata: Matvere õpetas pereansambli laval kenasti kummardama, nemad omakorda näitasid ansamblipoistele, kuidas korralik kallistamine käib: „Meil on ikka nii, et kohe kallistatakse! Aga nemad olid esiti kanged nagu plangud! Nüüd on ikka juba harjunud ja õppinud!“ Selle loo peale puhkeb Matvere naerma ja kohmab: „Ju siis niimoodi oli ja seisimegi nagu plangud.“