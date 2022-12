Kihnu Virve jõudis teha nii langevarjuhüppe kui osaleda saates „Võta või jäta“

Adermann tunnistab, et omaaegse menuka „Võta või jäta“ hooaegadele mõeldes on talle kõige eredamalt meelde jäänud just saade, kus osaleski Virve: „Õigupoolest on need väga vastakad emotsioonid – suur rõõm vahvast mängijast ja soov, et tal väga hästi läheks. Seejärel elevus Virve korraldatud vingest sõust, mis tipnes uskumatu lõppvaatuse ja kahjutundega. Kokkuvõtteks vaimustus naisest, kes hoolimata kõrgelt kukkumisest tõmbas selja sirgu, kohendas kirjut pearätti ja lahkus naerulsui.“