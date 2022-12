Manija Virve – kõige kuulsam kihnlane

See oli vast suvi 2008, kui esimest korda Kihnu saare peal Virvel külas käisin. Ajasime lehe- ja niisamajuttu, tegime pilti ning kuidagi sai sedasi, et sõitsime Virvega kalmistule. Virve käis ja näitas, kus ta kallite hauad. Vist viskas mõne kalmu pealt oksa eemale, vist pühkis korra-paar rätinurgaga silmigi – et siis järgmisel hetkel lagistada edasi oma naeru, mis meenutas vahel lõbusas tujus hülge kõhistamist, vahel jälle kavalat salavigurit plaaniva kajaka kilkeid.