PALJU ÕNNE! Eha Urbsalul ja Mart Sanderil on taas põhjust uhke olla, sest nende pesamuna võitis maailma ühe suurima iludusvõistluse

Kindlasti mäletate selle suve rõõmustavat uudist, kui Saksamaa missiks valiti Eesti juurtega neiu Jasmin Selberg, keda 1988. aastal Miss Estonia esimese printsessi tiitliga pärjatud Eha Urbsalu nimetas suisa enda ja Mart Sanderi „tütrekeseks“. Nüüd on Ehal ja Mardil taas põhjust uhke olla, sest nende pesamuna võitis 13. detsembril maailma ühe suurima iludusvõistluse - Miss International 2022 , mis toimus seekord Jaapanis. „Olen tohtult uhke Jasmini üle,“ rõõmustab Eha ja ootab suure elevusega juba veebruari lõpus toimuvat Berliini filmifestivali, kus on esindatud ka nende ühistöös valminud filmiprojekt „ Etuide Of life“. Miss Saksamaa mängib peaosa filmis, mille produtsent on Eha Urbsalu. Filmis on Jasmini rolliks olla Eha Urbsalu ja Mart Sanderi tütar.