HALB ENNE? Hendrik Terrase kingitud vanaema sõrmus purunes Brigitte Susanne käes juba paar kuud tagasi

Kui perekonna reliikvia, vanaemale kuulunud valge pärliga sõrmus on hindamatu väärtusega, siis teise sõrme lükatud ehtsa briljandiga kihlasõrmuse väärtus ulatub 7000 euro kanti, vahendab Kroonika, et just nii palju maksab poolekaraadine briljantsõrmus saadet sponsoreerinud ehtepoes. „Finaalis Brigitte Susanne Hundile kingitud sõrmus kuulub talle,“ selgitas TV3 turundus- ja kommunikatsioonijuhi Annely Adermann.