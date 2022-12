Harry süüdistab Meghani raseduse katkemises Briti kõmulehte

Endine näitlejanna Meghan Markle paljastas raseduse katkemise 2020. aasta novembris New York Timesile kirjutatud essees „Meie ühised kaotused“. Selgus, et sama aasta algul Briti kuningakojast lahkunud Sussexi hertsogipaar ootas oma esikpojale Archiele mängukaaslast. Ent ühel suvisel hommikul tabasid lapseootel Meghanit California kodus ägedad valud. Ta sai aru, et jääb lapsest ilma.